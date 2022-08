"Bolivar" odc. 59. Berta traci zmysły. Streszczenie odcinka [14.08.2022] redakcja

Bolivar chwyta rabusiów, którzy zabili księdza. Co na to mieszkańcy Bogoty? Tymczasem Marcela rozmawia z Manuelą. O czym? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 59. odcinka serialu Bolivar!