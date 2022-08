"Bolivar" odc. 67. Kryzys państwowy. Streszczenie odcinka [23.08.2022] redakcja

Dochodzi do zamachu na Bolivara. Czy Simonowi coś się stanie? Z kolei Aponte musi wyjechać. Co na to Rocio? Nad czym będą zastanawiać się politycy? Już teraz przeczytaj streszczenie 67. odcinka serialu Bolivar!