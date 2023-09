Buławinka czerwona ma na sumieniu tysiące ofiar. Otrutych jak i spalonych na stosie. Felieton Grzegorza Tabasza

Pasożytniczy grzyb setek gatunków dzikich i uprawnych traw znany jest też pod nazwą buławinki czerwonej. Kiedyś w szkole męczono licealistów cyklem rozwojowym sprasza. Wielu na nim poległo… to było parę dekad temu, sporysz można było przynieść do szkoły i okazać zmęczonym uczniom. Jak uczeń zobaczył i dotkną, to lepiej pamiętał… Teraz to już raczej niemożliwe.

Sporysz wygląda niczym powiększone ziarno żyta. Ciemnej barwy rożek sterczący z kłosów zbóż. Ma przyjemny, grzybowy zapach, ale biada temu kto nie oczyści ziarna ze sporyszowego dodatku. Chleb wypieczony z takiej mąki w najlepszym wypadku wywoła omany i iluzje, w najgorszym zaś delikwenta zabije.

Buławinka czerwona ma na sumieniu tysiące ofiar. Otrutych jak i spalonych na stosie. Trzy wieki temu bredzący głupoty osobnik był podejrzewany o czary i trafiał do lochu. Jeśli nawet objawy zatrucia minęły, to po spotkaniu z katem każdy zeznawał to, co sędziwe usłyszeć chcieli.