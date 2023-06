Buławnik mieczolistny wyrósł w moim ogrodzie. Jakim cudem? Felieton Grzegorza Tabasza

Roślina rzadka, zagrożona wymarcie i oczywiście chroniona. Przysięgam na wszystkie świętości, iż buławnika nie przyniosłem z lasu. Nawet gdybym chciał, to ostatni raz widziałem go dekadę temu i to daleko, z pół setki kilometrów na zachód od Krakowa. Wiatr musiał przynieść mikroskopijnej wagi nasionka, które jakimś cudem wykiełkowały i znalazły grzybowego partnera koniecznego do symbiozy. Później przez kilka lat roślinka powoli rosła, by wreszcie zakwitnąć.

Jakimś cudem przetrwała przesadzanie cebuli i plewienie, gdyż bezwzględnie wyrywałem każdy zielony listek, który nie wyglądał na lilie. Tej jesieni będę uważał, żeby grubego kłącza tkwiącego w ziemi nie uszkodzić. Kwiaty, choć bezwonne odwiedzają owady. Wpadają na krótko, gdyż buławnik oszukuje je bezwzględnie. Wabi kolorem, ale nektarem nie poczęstuje.

Buławnikowi w naturalnych stanowiskach można tylko zrobić zdjęcie. Broń Boże, zrywać. Uszkodzić łatwo, bo zerwanie kwiatostanu oznacza oderwanie całej łodygi z liśćmi, bez których roślina zginie. U mnie nic mu nie grozi. Ciekawe, czy zakwitnie za rok?