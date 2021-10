Były bramkarz Wisły Kraków Filip Kurto zostaje w Australii, ale przenosi się do Sydney

Filip wniesie do naszej drużyny swoją bezcenną wiedzę i doświadczenie z boisk europejskich oraz A-League. Wraz z Nickiem Sumanem zapewni nam bezpieczeństwo w bramce – powiedział Ante Milicic, trener Macarthur FC.

Macarthur FC to drużyna, która ma za sobą dopiero jeden sezon w elicie. Wspomniany Suman jest reprezentantem Australii do lat 23.

- Nie mogę się doczekać dołączenia do moich kolegów z drużyny. Przeprowadzka do nowego miasta jest zawsze wyzwaniem, ale wierzę, że będzie to ekscytujące wyzwanie zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny - powiedział 30-letni Kurto cytowany przez portal A-league.com.au.