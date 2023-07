Cały ten zgiełk. Ekologia dla każdego

Dopóki ludzka chciwość miała charakter indywidualny, w skali co najwyżej rzemieślniczej, trudno było mówić o wielkich szkodach. Kiedy jednak nabrała charakteru przemysłowego, zaczęło się robić groźnie. Zabrzmi, jak żart lecz żartem nie jest. Ryby się feminizują. My feminizujemy wartości, modę, obyczaje i emocje, a wśród ryb zanikają samce. Po prostu. Ale mówi się na ten temat mało, bo sprawa jest nie na rękę firmom farmaceutycznym.

Bo przyczyną zaburzeń są głównie leki hormonalne i pigułki antykoncepcyjne. Substancje wydalane z moczem wędrują ze ściekami do wód rzecznych i morskich, a syntetyczny estrogen destabilizuje gospodarkę hormonalną wszystkiego, co tam żyje. Lata temu Susan Jobling i Richard Owen w raporcie dla Europejskiej Agencji Środowiska apelowali o natychmiastowe działania ochronne. Zanieczyszczenie hormonami przenika też do wody pitnej, co wpływa na wzrost liczby chłopców rodzących się z deformacją narządów płciowych.