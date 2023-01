Cały ten zgiełk. Gafam rządzi, Gafam radzi, Gafam nigdy nas nie zdradzi Liliana Sonik

Z początkiem pandemii Covid 19, nagle niezbędne maseczki, respiratory i niektóre leki były niemal do zdobycia. Unia Europejska ze zdumieniem odkryła, że nie wystarczy mieć pieniądze, bo Chińczycy, którzy wytwarzali te produkty, w pierwszej kolejności kierowali je na potrzeby własne. Słyszeliśmy wtedy polityków powtarzających „nigdy więcej” i obiecujących powrót do idei rezerw strategicznych. Jak to dziś wygląda, nie wiem. Media przestały się tym interesować. Tylko temat leków wrócił, ponieważ niedawno znów w Europie zaczęło brakować leków, których substancje czynne produkowane są w Azji.