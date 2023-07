Cały ten zgiełk. Granica horroru i podłości

Mainstreamowy i powściągliwy Le Monde pisał o apokaliptycznych scenach, płonących ulicach, petardach rzucanych w budynki publiczne, nawet szkoły. W miasteczku L’Haÿ-les-Roses barbarzyńcy skierowali podpalony samochód w dom mera. Uciekająca przed płomieniami żona burmistrza złamała nogę, a jedno z malutkich dzieci zostało ranne. „Tej nocy przekroczono granicę horroru i podłości” – napisał Vincent Jeanbrun.

Teraz zaczynają się podsumowywania i obliczanie strat. Ranni policjanci, przypadkowe ofiary, czy miliardowe szkody materialne, to tylko wierzchołek góry lodowej. Cyfry i statystyki niewiele mówią o osobistych dramatach. Część zniszczonych sklepów zbankrutuje. Właściciele drżą, czy ubezpieczenie pokryje całość szkód. A zanim zakończą remonty, będą zmuszeni zwolnić część pracowników. Z kilku tysięcy osób zatrzymanych przez policję, większość stanowią młodociani. Jak potoczy się dalej ich życie? Będą skazani przed sądami dla nieletnich, czy wrócą do domów jako niewinni? Kto, jak, gdzie i z jakim skutkiem będzie prowadził programy reedukacyjne i ile będzie to kosztować? Kiedy w miejscowościach dotkniętych ślepą przemocą odbudowane zostaną względnie normalne relacje między ludźmi? I wreszcie: jakie będą konsekwencje polityczne tych zajść dla Francji i Europy?