Cały ten zgiełk. Lekarka pani Joanny. Czy lekarz odbierze telefon?

Nie komentowałam jej sprawy. Uważam, że kiedy wiemy tyle, ile media opowiedziały, lepiej zachować powściągliwość, bo można zostać wkręconym w historię imaginacyjną.

Jest jednak coś, co mnie tak zbulwersowało, że milczeć trudno. Chodzi mi o hejt, jaki wylał się na lekarkę, która zadzwoniła na 112. Obserwowałam nawałnicę wyzwisk, impertynencji i zniewag; były żądania sądu, kary i domaganie się usunięcia z zawodu. Oraz długa lista złorzeczeń. Nie tylko podekscytowani młodzieńcy w wieku gimnazjalnym, których czasem podejrzewamy, że hejtem poprawiają sobie nastrój, odsądzali psychiatrę od czci i wiary. Głos zabrali pośpiesznie myślący dziennikarze, urzędnicy i politycy. Oraz aktywistki rozmaitych spraw kobiecych.

Hejt jest jak lincz. A lincz ma w sobie coś nie-ludzkiego. To powrót do bezrozumnej hordy, kierującej się wyłącznie żądzą mordu. Starczy jeden sygnał, żeby horda rzuciła się komuś do gardła. Nieistotne czy motyw jest prawdziwy, czy może fałszywy. Skoro wolno, skoro można, skoro ktoś mówi, że tak trzeba, to zapomnijmy o ważeniu racji. Horda wymierza własną sprawiedliwość niemającą nic wspólnego ze sprawiedliwością okiełzaną karbami rozumu i refleksji.