Trup w wodzie, czyli z historii proszowickich ulic

- Otóż dotychczas jest to istna smrodliwa kałuża. Było tu na niej takie zdarzenie, że czterech ludzi niosło na ramionach nieboszczyka na wieczny spoczynek. Środkiem kałuży nie sposób było iść, więc wybierali, gdzie lepiej i szli to tu, to tam. Aż nagle jeden z niosących potknął się tak, że trumna ze wszystkich ramion się zsunęła, wieko się otwarło i nieboszczyk wpadł w smrodliwą kałużę tak, że go ani widać nie było. Musieli go potem wygrzebywać z błota.