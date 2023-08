Cały ten zgiełk. Matka Boska Zielna i wyburzone mury Krakowa

W cudownych bukietach widzimy rośliny dziko rosnące oraz kwiaty, niemające innego przeznaczenia, niż piękno. Nie chodzi o rytuał żniwny: tego dnia w sferę sacrum wprowadzano przyrodę, co oczywiście ma wiele konsekwencji. Zasuszone cudowne bukiety stawały się podręczną apteczką, bo innej medycyny, niż ziołowa, nie było. Dzisiaj starożytna wiedza powraca do łask. A przy okazji uczymy się botaniki, florystyki i szacunku do otaczającej nas przyrody.

Świat się zmienia, a kiedy idziemy do przodu, coś zawsze zostawiamy za sobą. Podczas wędrówki mijamy krajobrazy, ale możemy zawrócić, żeby raz jeszcze zobaczyć mniej więcej to samo. Jednak na dłuższą metę ani w indywidualnym, ani zbiorowym doświadczeniu, nie ma prostego powrotu do przeszłości. Technologie zmieniają świat, zmieniają się obyczaje, edukacja i warunki życia. Zmiana nie unieważnia jednak przeszłości, bo teraźniejszość i przyszłość są zawsze osadzone w minionej rzeczywistości. Żeby nie być zakładnikiem cywilizacji instant wybierajmy z przeszłości, co chcemy ocalić.

Jednym z przykładów beztroskiej głupoty było wyburzenie murów obronnych i innych ‘staroci’ Krakowa. Zburzono też bramy Wiślną, Szewską, Sławkowską i Mikołajską; ocalała tylko Floriańska. Jeszcze w r. 1886 Rada Miasta nakazała zrównać z ziemią XIV wieczny kościółek Św. Ducha, klasztor i szpital, gdzie zgodnie z zapisem z 1530 roku opiekowano się „biednymi, chorymi, podrzutkami, kobietami ciężarnymi i leżącymi po ulicach”. Daremnie