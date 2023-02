Cały ten zgiełk. Nadchodzi nowa era. Czy jesteśmy gotowi?

Obserwujemy skuteczną emancypację państw niedawno zaliczanych do Trzeciego Świata, które Putin usiłuje skrzyknąć i przeciwstawić Ameryce i Europie. Najbardziej dynamiczne nazywano w roku 2001 BRICS - skrót od Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Południowa Afryka. Ostatnie lata zweryfikowały niektóre ambicje. Pogrążona w wojnie Rosja zbiedniała i utraciła szacunek, problemy ma Brazylia, a Afryka Południowa wlecze się w ogonie. Ale Indie i Chiny prą do przodu omijając rafy. Centrum świata przemieszcza się do Azji. Dynamice gospodarczej towarzyszy ekspansja naukowa i kulturowa. Ich filmy, literatura, historia, religie, systemy filozoficzne fascynują nas, tak jak kiedyś ich fascynowała kultura europejska.

Chińczycy posiedli kontrolę sporej części metali ziem rzadkich w Afryce, sami posiadają ich złoża oraz technologie pozwalające zdominować rynek gospodarki przyszłości. Tylko tytułem przykładu: 71 % globalnej produkcji paneli fotowoltaicznych oraz 97% płyt krzemowych powstaje w Chinach. Jeszcze 20 lat temu największe na świecie firmy zakotwiczone były na wybrzeżach Atlantyku, teraz środek ciężkości przesunął się nad Pacyfik. Europa zostaje na peryferiach.