Cały ten zgiełk. Pro Virtute. Felieton Liliany Sonik

W Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Klika" Sławińską zafascynowała formuła oparta na przyjaźni. Po rosyjskiej agresji pojechała z Kliką do Bachmutu z pomocą humanitarną dla osób niepełnosprawnych. Bo wojna czyni niepełnosprawnych podwójnie narażonymi na wszelkie niebezpieczeństwa: głusi nie słyszą syren alarmów, osoby na wózkach i niewidomi bez pomocy nie są w stanie dotrzeć do schronów, ani uciec. Wracali do Bachmutu wiele razy, bo żeby nawiązać przyjaźń, trzeba o nią dbać.

Podczas czwartego pobytu obok nich wybuchł moździerz. W szpitalu w Pawłohradzie Grażynie amputowano stopę i nogę do kolana. Potem, już w Polsce, przeszła kolejne operacje i trudną rehabilitację. Można sobie wyobrazić, co czuje młoda, piękna kobieta, kiedy traci nogę. Sławińska wspomina, że otrząsnęła się, gdy pielęgniarka z oddziału ortopedii powiedziała, że: „ wszyscy martwią się o nogi, a nie o rozum, a przecież to drugie jest ważniejsze"… Postanowiła, że brak nogi nie odbierze jej ani kobiecości, ani aktywności. Bo piękno tkwi w duszy i w historii, którą się ma. Wiedziała, że nie może utracić tego, co było dla niej cenne, że musi pozostać sobą.