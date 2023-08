Cały ten zgiełk. Profesor i pielęgniarka Lucy Letby

To wydarzyło się w XXI wieku, w cywilizowanym i bogatym kraju o długiej tradycji szacunku dla człowieka. Jak to możliwe? Nie wiem, ale przecież takie rzeczy nie dzieją się przypadkiem.

Letby nie okazała wyrzutów sumienia. Do zabójstw doszło w Countess of Chester Hospital w 2015 i 2016 roku, kiedy Lucy miała 26 lat i pracowała na oddziale neonatologii jako pielęgniarka. Cieszyła się znakomitą opinią, więc długo jej nie podejrzewano. Ofiarom wstrzykiwała w żyły powietrze lub insulinę. Nie zawsze udawało się spowodować śmierć natychmiast, bo wcześniaki trzymały się życia. Wtedy ponawiała próby.

Zapewne mamy do czynienia z tajemnicą otchłani zła. Człowiek, który utraci moralną busolę jest zdolny do najgorszych okrucieństw. Nie z biedy, nie z chęci zysku, nawet nie z zemsty. Więc dlaczego? Większość ludzi uważa, że morderczyni noworodków musi być psychicznie chora. Nie jestem psychiatrą, lecz obserwuję tendencję do tłumaczenia zbyt wielu zachowań chorobą psychiczną. Kiedyś każde zło tłumaczono działaniem demona; dziś w Szatana niewielu wierzy, więc pozostały nam wyjaśnienia z kategorii psychiatrycznych. Z nie wiedzieć jakich powodów ludzie uznali, że rodzą się dobrzy i takimi pozostają, a zło ma być skutkiem braku zdrowia (psychicznego). Wydaje mi się to z gruntu fałszywe. W każdym razie u Lucy Letby nie stwierdzono żadnych zaburzeń psychicznych.

A może Letby „ratowała świat”? Może przeczytała Raport Klubu Rzymskiego i ratowała przed przeludnieniem? Albo uznała, że musi ratować świat przed globalnym ociepleniem, czego najlepszą metodą jest zmniejszenie populacji globu. Ostatecznie powtarza to multum komentatorów.

A może Lucy uznała, że ‘wcześniacze’ życie licho się zapowiada i lepiej będzie dla wszystkich, żeby je zakończyć?

A może czytała sławnego profesora etyki Petera Singera, zwolennika aborcji do porodu, a nawet dalej. Zdaniem Singera zabicie ludzkiego noworodka jest mniej naganne, niż zabicie kilkutygodniowego prosiaka, bo noworodek ma niski poziom samoświadomości. Oto co pisał profesor uniwersytetu w Princeton: „Podstawy do niezabijania osób nie stosują się do nowo narodzonych niemowląt. (…) Nikt, kto jest zdolny do zrozumienia, co się dzieje, gdy nowo narodzone niemowlę jest zabijane, nie może czuć się zagrożony przez politykę, która daje mniejszą ochronę nowo narodzonym niż dorosłym. W tym względzie Bentham miał rację, pisząc o zabijaniu niemowląt jako "o naturze nieprzysparzającej najmniejszych obaw najbardziej bojaźliwej wyobraźni".