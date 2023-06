Cały ten zgiełk. Tajemnica zła: niewinne krainy nie istnieją

Nie piszę, by domagać się sądu nad sądem. Ani ustanowienia kuratora nad kuratorem. Piszę, żeby zwrócić uwagę, że w tak delikatnej materii państwo płaci urzędnikom nie za sprawozdawczość i rutynę ale za inteligencję, przenikliwość, zaangażowanie i zdolność do empatii.

Tyle że ze strategią, czy bez strategii, jacyś konkretni ludzie odwrócili wzrok i wybrali święty spokój: kurator, pracownicy MOPS i sądy. Sądy rodzinne w Częstochowie i Olkuszu „nie znalazły podstaw do wydania zarządzeń opiekuńczych wobec Kamila i jego rodzeństwa”. Sędziny oparły się na opinii kuratora i MOPS, wedle których w domu Kamila nie było przemocy fizycznej, ani psychicznej, ani też nadużywania alkoholu. To było 16 sierpnia. Niedawno, kiedy trwała już gehenna chłopca. Dlaczego kuratora nie zaalarmowały ucieczki Kamila z domu? Jakim cudem zaświadczył, że w tym domu nic niepokojącego się nie dzieje?

Każdy chyba poczuł kiedyś pokusę pracy powierzchownej, byle jakiej i pozorowanej. Psychologia mówi o wypaleniu zawodowym. Tylko że dorosły człowiek potrafi się z takimi ciągotami szybko uporać, w przeciwnym razie otoczenie - szef, koledzy z pracy- przestaną tolerować nicnierobienie. Są jednak zawody, które wymagają wewnętrznej busoli, bez oglądania się na reakcję otoczenia czy kolegów. Jeśli jesteś kuratorem rodzinnym, musisz wykonywać swe obowiązki z najwyższą starannością i z sercem. Lepiej zmienić zawód, niż po kres życia nieść brzemię moralnej odpowiedzialności za śmiertelną mękę Kamilka. Zgrozę budzi też nonszalancja sądów.

Jeśli w człowieku zamieszka czyste zło, zawsze, ale to zawsze, proliferuje na innych. Zwyrodnialec – ojczym miał biernych wspólników w osobach żony i innych członków rodziny. Poniosą karę, zapewne surową. Główny prześladowca przyznał się do winy. Czy to znaczy, że coś zrozumiał, czy tylko poddał się logice procesu sądowego? Nie wiemy i pewnie się nie dowiemy. Tajemnicy ujawnienia się tak mrocznego zła nie potrafimy wyjaśnić. Mamy tylko poszlaki dotyczące partykularnych sytuacji. Moim zdaniem odpowiedzialność zawsze spoczywa na konkretnych ludziach, choć całość norm panujących w danym społeczeństwie może erupcji zła sprzyjać lub je wyhamowywać i neutralizować.