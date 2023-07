Cały ten zgiełk. To nie jest jałmużna rzucana martwym przodkom Liliana Sonik

A co byłoby, gdyby SKOZK-u nie było? Chodzi oczywiście o Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Są dwa scenariusze; nie z wyobraźni, tylko z obserwacji. W pierwszym bezradni krakowianie byliby świadkami postępującej dewastacji historycznej tkanki miasta. Tak działo się przez 4 powojenne dekady. W drugim scenariuszu gorączka bogacenia się czasu transformacji niszczy wszystko, co nie niesie szybkiego zysku. Co zrobić z niszczejącą zabytkową willą lub z murszejącą kamienicą? Doprowadzić do ruiny, by uzyskać teren na deweloperkę. To się naprawdę działo.