Cały ten zgiełk. Wawelskie cegiełki i krakowskie zabytki

Członkowie SKOZK mogli zobaczyć fragment podziemi, gdzie prace remontowe dofinansowuje SKOZK. Wkrótce przestrzeń zostanie otwarta dla zwiedzających. Na razie w lapidarium leżą ‘kamienie’: fragmenty XVI wiecznych nadproży czy wsporników, oraz kilkaset cegiełek wawelskich z początku XX wieku. Wzruszyły mnie te cegiełki. A połączenie cegiełki i SKOZK wydało mi się symboliczne.

Andrzej Leder w tekście ‘Niepodległość w prezencie’ pisał: „Z polskiej perspektywy rok 1918 oznaczał przede wszystkim rozpad mocarstw zaborczych. To pozwalało na realizację pieszczonego przez polską kulturę od ponad stu lat marzenia o odzyskaniu politycznej suwerenności. Marzenie to zostało jednak wypowiedziane przede wszystkim w języku nostalgicznym, przez zwolenników romantycznej wizji historii, w której ideałem była Pierwsza Rzeczpospolita o przednowoczesnym charakterze. Sama zaś wojna, poza pewnymi wyjątkami polskie ziemie właściwie ominęła.”

Jak się okazuje, można pisać efektownie a równocześnie, że tak to metaforycznie ujmę - ‘nie na temat’. Bo I wojna światowa polskich ziem nie ominęła. Zginęło prawie milion Polaków, 5 milionów straciło dorobek życia, rodzący się przemysł całkiem upadł, a całe fabryki Rosjanie wywozili do siebie. Zniszczono 2400 mostów i 60% dworców kolejowych. Na wsiach zapanowały głód i niewyobrażalna wręcz nędza. Mój dziadek, absolwent filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, został per fas et nefas w 3 miesiące zrobiony austriackim oficerem, co skończyło się udręką Syberii i 9 latami poza domem.