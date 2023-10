Cały ten zgiełk. Wszystko przemija Liliana Sonik

Mówię do męża, że jadę na cmentarz, a on na to: „ale wrócisz, czy już zostaniesz?” To było takie śmieszne, że całą drogę miałam świetną zabawę. Zrozumiałam wtedy, że śmiech wcale nie koliduje z melancholią nadchodzących dni.