Cavaliada Tour w Krakowie: Jarosław Skrzyczyński wygrał konkurs Grand Prix i wywalczył awans do finału Pucharu Świata

W konkursie Grand Prix pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa wystartowało 25 par. Te zmagania zaliczane były do światowego rankingu, Cavaliady Tour, a także finału Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata.

- Wiedząc, że przeszkody w finale Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata muszą być bardzo wysokie (155 cm), projektując parkur myślałem przede wszystkim o tym, aby był on bardzo płynny – co nie oznacza, że był łatwy. Wymagające elementy rozłożone były na całej trasie. Sporo trudności sprawiała pierwsza linia z podwójnym szeregiem i oczywiście szereg potrójny. Zawodnicy skoncentrowani musieli być do samej mety, bowiem dwoma ostatnimi przeszkodami były duże i szerokie oksery. Miło było patrzeć, jak wiele par – nie tylko tych zerowych – świetnie radziło sobie z tymi zadaniami – powiedział Szymon Tarant, gospodarz toru.