Charsznica. Podczas rajdu rowerowego poznawali kaplice i kościoły

Uczestnicy rajdu wyruszyli z Miechowa-Charsznicy, a ich pierwszym przystankiem była kaplica w Szarkówce postawiona tuż po upadku powstania styczniowego, a następnie odbudowana w roku 1925 i powiększona pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. To w Szarkówce w 1911 roku urodził się artysta rzeźbiarz Franciszek Zaręba, autor m. in. ołtarza bocznego w kościele w Szreniawie, ołtarza głównego i drogi krzyżowej w kościele w Charsznicy. Zanim jednak stał się znanym twórcą, to jako 14-latek, podczas wypasania krów, wykonał ołtarz w kaplicy w Szarkówce.

Kolejnym celem rowerzystów była świątynia w Tczycy, której historię przypomniał ks. Sławomir Stębelski. Parafia liczy kilkaset lat, a obecny kształt kościół przybrał w roku 1925. Zdobią go malowidła w stylu krakowskim (sufit nawiązuje do kościoła Mariackiego w Krakowie), które są dziełem ukrywającego się tu w czasie II wojny światowej krakowskiego malarza Antoniego Bryndzy Ziemitruda. Przy okazji można było zobaczyć niewidoczny na co dzień obraz Matki Boskiej Różańcowej, o którego istnieniu wie niewielu parafian.