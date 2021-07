"Chcę pilnego dialogu ws. Parku Bednarskiego". Rozmowa z Bogdanem Klichem, senatorem PO

Panie senatorze, w Parku Bednarskiego trwa protest krakowian, którzy nie godzą się na projekt rewitalizacji miejsca. Pan stanął po stronie mieszkańców.

To było moje zobowiązanie wyborcze, by wspierać rewitalizację Parku Bednarskiego, ale zmiany muszą być rozsądne. Nie poprę rewitalizacji, zmieniającej całkowicie charakter tej przestrzeni, zatem podzielam większość zastrzeżeń mieszkańców. Dlatego też zwróciłem się do prezydenta Jacka Majchrowskiego, by w trybie pilnym podjął się dialogu z nimi.

Co najbardziej Pana martwi w planach remontu?

Po przestudiowaniu projektu, doszedłem do wniosku, że ktoś chce zrobić z zielonego parku centrum rozrywki. Nie o to przecież powinno chodzić: zrewitalizujmy Park Bednarskiego tak, jak choćby Park Krakowski. Nie można odgradzać publicznego dostępu do tego miejsca bramkami, nie można tworzyć sztucznych przegród pomiędzy Skałkami, a resztą przestrzeni zielonej. Należy wykorzystać infrastrukturę, która już istnieje, jak np. gloriettę, zamiast budować nową muszlę koncertową. To jest idealny obiekt, przeznaczony do koncertów czy imprez. Koniecznie natomiast musimy wyrzucić post-prlowskie pozostałości: kruszejący asfalt, który przypomina chodnik z kopalni. Rewitalizacja nie wymaga też dwuletniego zamknięcia Parku Bednarskiego, można ją przeprowadzić znacznie szybciej.