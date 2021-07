Chodów. Grunty zostały scalone, teraz czas na drogi

Prace poscaleniowe polegają na budowie dróg (tłuczniowych i asfaltowych) o łącznej długości 2,7 km, przebudowie dróg o długości 5,9 km, budowie mikrozbiorników retencyjnych oraz zadrzewieniu. Powstanie m. in. nowy trakt asfaltowy, który posłuży nie tylko kierowcom, ale też – jako ścieżka rowerowa – połączy się ze ścieżką, prowadzącą z Bukowskiej Woli przez Miechów do lasu Chodówki.

Scalenie gruntów ma przede wszystkim ułatwić życie rolnikom.

- Uprawa działek, które mają kształt rombów, klinów, czy trójkątów jest trudna, zwłaszcza przy użyciu dużych maszyn. Ja sam jestem rolnikiem i zrezygnowałem z uprawy jednej z takich działek, gdyż było to bardzo niewygodne. Podczas procesu scalania gruntów dążyliśmy do tego, by działki miały kształt dużych prostokątów i to się w dużej mierze udało. A przy okazji udało się również poprawić system dróg i odwodnienie terenów –