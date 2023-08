Ciało tygrysa jako lek. Felieton Grzegorza Tabasza

Reasumując, nasz kot domowy, żbik czy ryś to różne wersje rozmiarowe tej samej konstrukcji. Domowy kociak waży cztery kilogramy a tygrys bengalski nawet czterysta. Ofiary drapieżników będą dostosowane do wielkości. Nasz kotek zabije ofiary wielkości myszy, tygrys nawet bawoła.

Wracam do sedna sprawy: jedynie tygrys został pożądanym i bezcennym lekiem, zaś inne koty nie. Choć w praktyce wąsy domowego kota, żbika i tygrysa to to samo. Jak sądzę tygrys zasłużył sobie wielkością, mocą i całą tą magią siły czy potencji, która emanuje z największego drapieżnego kota na świecie.

Do tego dochodzi tkwiące gdzieś w pomrokach historii ludzkiego gatunku przekonanie, że zjadając cześć ciała wielkiego przeciwnika nabieramy jego mocy. Tu ocieram się o rytualny kanibalizm praktykowany do niedawne przez pozostające na opłotkach cywilizacji ludy przeniesiony na tygrysa. Z fatalnym skutkiem, gdyż konsumpcja całego tygrysa w nikomu nic nie da. Nie uczyni ze starca ogiera i nie cofnie licznika wieku. Tylko… tygrysów coraz mniej…