Co się stało z modraszkami? Kiedyś spotykaliśmy je na łące bardzo często

Na modraszki chodziłem wieczorami z latarką w dłoni. Motyle miały zwyczaj spać jeden obok drugiego na wysokich źdźbłach trawy. Drzemały nanizane niczym paciorki różańca. Żadne inne motyle tak nie czynią. Do dzisiaj nie znalazłem sensownego wytłumaczenie, ale korzystałem z ich obyczajów do syta.

Jeśli delikatnie unieść trawę z motylami do góry i oświetlić latarką, widać było szczegóły ubarwienia dolnej powierzchni skrzydełek. Plamki, oczka w różnych kolorach tworzyły niepowtarzalną mozaikę, po której można było bezbłędnie oznaczyć gatunek. I odkryć entomologiczne rzadkości. Obserwacje całkiem bezpieczne dla owadów, ale już dla człowieka nie.

Czas po zachodzie słońca, to pora łowów komarów. Potrafiły nocny spacer zamienić w koszmar. Ale to już było i jak to w refrenie starego przeboju, nie wróci więcej. Wypatrzenie nawet pospolitego kiedyś gatunku modraszka na łące w biały dzień to wielki sukces. Nocą nie ma po co włóczyć się z latarką (doskonale przyciąga komary…) po łące. Od dawna nie znalazłem nawet jednego śpiącego modraszka na trawie. O liczniejszej grupie nie wspominając…