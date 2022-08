Coraz więcej cudzoziemców płaci podatki i składki na ZUS w Krakowie i Małopolsce. W skali kraju jest ich ponad milion. Ratują budżet i ZUS

Najliczniejszą grupą cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS pozostają obywatele Ukrainy . Na koniec czerwca było ich w Małopolsce niemal 59,8 tys. (w krakowskim ZUS ponad 40,3 tys., w sądeckim prawie 11 tys., w chrzanowskim 5,5 tys., w tarnowskim niemal 3 tys.). Liczba ta zwiększyła się w kwartał o 4,4 tys.

- Na terenie krakowskiego ZUS było ponad 63,6 tys. cudzoziemców, w placówce nowosądeckiej zgłoszono do ubezpieczeń społecznych 13,4 tys. obcokrajowców, w chrzanowskiej - 6,6 tys., zaś w oddziale ZUS w Tarnowie – 3,7 tys.

W całym kraju jest już ponad milion obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS

Na koniec czerwca liczba pracujących legalnie cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w całej Polsce przekroczyła 1 mln 11 tys. osób. Oznacza to wzrost o 80 tys. w ciągu zaledwie trzech miesięcy. W lipcu przybyło kolejnych 13 tys. i – jak informuje Marlena Maląg, minister pracy i polityki społecznej, na koniec miesiąca populacja ubezpieczonych zwiększyła się do 1 mln 25 tys.