Coroczne manipulacje czasem. Komu to potrzebne? Felieton Grzegorza Tabasza Grzegorz Tabasz

Ponoć głupota i wszelakiej maści prowizorki mają bardzo długi żywot. Podobnie jak coroczne manipulacje czasem. Godzinka do przodu, godzinka w tył. Dwa razy w roku. Kłopoty tylko i nikt nie wie po co to komu potrzebne.