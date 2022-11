Cykl „Mama, tata i ja”. Atrakcyjne rodzinne warsztaty w Zamku Żupnym w Wieliczce Jolanta Białek

"Herb i jego tajemnice" - to temat niedzielnych (20 listopada) warsztatów z cyklu "Mama, tata i ja", organizowanych przez Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce materiały Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Co to jest herb? Kto go wymyślił i dlaczego? Jakie tajemnice i legendy są ukryte w znakach ważnych rodów? Czy herb może być wielobarwny jak tęcza?. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z heraldyką poznają uczestnicy popularnych rodzinnych warsztatów z cyklu „Mama, tata i ja”, zapowiedzianych na 20 listopada w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.