Gmina Niepołomice. Rok utrudnień na drodze wojewódzkiej 964. Rusza przebudowa 8 km trasy. Powstanie wyczekiwany chodnik

Trasa wojewódzka 964 ma w sumie ponad 100 km i łączy Kasinę Wielką z Biskupicami Radłowskimi. To jedna z najruchliwszych dróg tej kategorii w Małopolsce; jej odcinkiem w gminie Niepołomice przejeżdża ok. 10 tys. samochodów na dobę. Pierwszy fragment „niepołomickiej” DW 964 przebudowano w 2016 roku, od ronda w Niepołomicach do Woli Batorskiej (ok. 4 km). Modernizacja kolejnych 8 km trasy – do Chobotu – miała być wykonana niedługo potem, ale inwestycja przesunęła się (z różnych przyczyn) aż na lata 2022-2023.