Czarka szkarłatna. Uczta tylko dla oka. Felieton Grzegorza Tabasza

Skoro o mądrych książkach mowa, to wedle nich czarka rośnie w trakcie łagodnych zim i na początku wiosny. Moje okazy były albo przeterminowane, albo zostały zdezorientowane przez ocieplenie klimatu. Prócz ładnego wyglądu czarka nie niesie żadnych innych wartości. Ani kulinarnych, choć niektórzy co posmakowali owocnika, mówią, iż ugotowana przypomina konsystencją młode rzodkiewki, tyle że bez smaku.

Grzyb, którego owocnik wypatrzyłem to czarka szkarłatna. Pod względem kolorystycznym najładniejszy grzyb w naszych lasach. Bije na głowę nawet czerwone muchomory, które zaczynają masowo wyłazić z ziemi. Tyle że drobny, gdyż wedle uczonych książek największe okazy mają pięć, sześć centymetrów średnicy.

Na sterczącej z mokrej ściółki resztach czegoś, co było konarem z daleka zobaczyłem coś czerwonego. Trzy położone obok siebie czarkowate twory średnicy dwuzłotowej monety. Środek grzyba był intensywnie czerwonej barwy. Nazwanie go szkarłatnym było jak najbardziej uzasadnione.

Kiedyś czarkę chroniło prawo, od dziesięciu lat można zbierać ją do woli, choć nie widzę powodu by to czynić. Wreszcie czarka szkarłatna nikomu krzywdy nie czyni, zjadając jedynie martwe drewno. Ładna jest. I więcej nic.