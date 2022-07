Czego dowiedzieliśmy się po pierwszym meczu Wisły Kraków na zapleczu ekstraklasy? [PIĘĆ WNIOSKÓW] Krzysztof Kawa

To, że było kiepsko, wszyscy widzieli w sobotnim meczu przy Reymonta gołym okiem. Bezbramkowym remisem Sandecja Nowy Sącz nie tyle pokazała piłkarzom Wisły Kraków miejsce w I-ligowym szeregu, co wskazała, jak daleko są od ideału. O tym, że tak dalej być nie może też wiedzą wszyscy – kibice, piłkarze, trener, zarząd i właściciele „Białej Gwiazdy”. Co w takim razie jest do poprawy w grze, a co w zarządzaniu klubem? Zobacz w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE