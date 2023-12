Czterej bracia Krajewscy, czyli polska wersja „Szeregowca Ryana”. Wystawa w Muzeum Armii Krajowej

Ostatni i najmłodszy z braci, Jerzy, konspirację rozpoczął w zakładach amunicyjnych w Skarżysku Kamiennej. Gdy w wyniku wsypy zakładowa siatka rozpadła się, uciekł w Góry Świętokrzyskie i dołączył do tamtejszych oddziałów AK. Służył pod komendą słynnego Jana Piwnika „Ponurego”, był dowódcą drużyny w 2. Pułku Piechoty Legionów AK. Jako jedyny z braci przeżył wojnę. Był żonaty z Danutą Romanowską ps. „Danka”, łączniczką AK.

- W Krakowie znamy i pamiętamy czyn legionowy, a później walki o granice. Warszawa ma bohaterów powstania warszawskiego. Dzisiaj do tego niezwykłego szeregu dołączają bracia Krajewscy. Dzięki tej wystawie wiedza o nich dotrze do szerszego kręgu Polaków. To naprawdę jest historia dwóch ostatnich wieków i niezwykłych ludzi, ludzi szlachetnych i prawych. Wielu z nich oddało swoje życie idei niepodległości, a dzisiaj naszym obowiązkiem jest wspierać takie inicjatywy i pamiętać – mówił podczas wernisażu wystawy dyrektor Muzeum AK dr Jarosław Szarek.