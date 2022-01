Czułów. Mieszkańcy mogą poznać koncepcję modernizacji drogi powiatowej i budowy chodnika

FLESZ - WHO: Prawdopodobnie zbliżamy się do końca pandemii w Europie

To droga powiatowa (na zdj.), ale władze gminy Liszki podjęły się przygotowania dokumentacji i prowadzenia tej inwestycji.

Mieszkańcy od dawna upominali się o budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej z Czułowa do Czułówka w sąsiedniej gminie Czernichów.

- Nie będzie to łatwe zadanie. Droga jest wąska, wzdłuż niej jest gęsta zabudowa i ogrodzenia, a w jej pasie nie ma miejsca na zbudowanie pieszego ciągu. Dlatego projektanci będą rozmawiać z właścicielami o wykupie fragmentów ich działek pod chodnik - mówi Paweł Miś, wójt gminy.

Podkreśla, że ta droga jest bardzo ruchliwa i niebezpieczna, więc chodnik jest konieczny, by zapewnić pieszym bezpieczeństwo. - To nie tylko trudne, ale też duże zadanie, obejmujące budowę prawie kilometrowego odcinka chodnika i systemu odwodnieniowego - dodaje wójt Miś i zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach, które zostaną przeprowadzone w piątek 28 stycznia 2022 roku w godzinach 17.30-19.00 w remizie w Czułowie.[/cyt]