Czy w Wiśniowej powstanie hospicjum stacjonarne? Działka już jest, a projekt jest w opracowaniu

Licząca 1,66 ha działka znajduje się w Wiśniowej nieopodal drogi wojewódzkiej nr 964. Lokalizacja hospicjum w tym miejscu już czyniłaby to miejsce wyjątkowym, bo hospicja jeśli powstają to zwykle w miastach. Gmina Wiśniowa jest natomiast położona jest w malowniczym Beskidzkie Wyspowym.

Krajobraz, czyste powietrze, cisza i spokój – wszystko to, jak podkreślają pomysłodawcy budowy - działa kojąco na chorego.

Mieszkańcy Wiśniowej przez ostatnich dwanaście lat mieli okazję przyglądać się działalności Hospicjum Domowego Królowej Apostołów, bo trudno przeoczyć charakterystyczne karetki hospicyjne (żółtą i srebrną). Chętnie uczestniczą też w akcjach charytatywnych na rzecz hospicjum, jak np. Pola Nadziei i odprawianych co roku mszach za dusze zmarłych podopiecznych hospicjum. Taka odbyła się w minioną niedzielę i zgromadziła chyba największą od początku, liczbę uczestników.