Czy wiesz, jak dobrać okulary odpowiednio do typu urody?

Okrągła twarz często potrzebuje pozornego wysmuklenia. Prostokątne, kanciaste i lekko uniesione ku górze oprawki, to najlepszy model do takiego kształtu buzi. Twarz wyda się bardziej pociągła i szczupła.

Posiadacze i posiadaczki twarzy w kształcie serca, nazywanej także „odwróconym trójkątem” najlepiej wyglądają w okularach, posiadających zaokrągloną dolną krawędź. Tutaj doskonale więc sprawdzą się oprawki o zaokrąglonych i owalnych kształtach.

Natomiast twarz podłużna, prostokątna, podobnie jak twarz kwadratowa cechuje się wyrazistością. Aby zrównoważyć proporcje, trzeba optycznie skrócić długość twarzy. To nie wszystko. Warto pokusić się o to, by dobrać oprawki okularowe o kontrastowym kształcie w stosunku do kształtu twarzy, czyli okrągłe albo owalne.

Pamiętajmy też o złotej zasadzie:

okulary nie powinny zasłaniać brwi!

Dobrze dobrane oprawki okularowe bywają doskonałym rozwiązaniem, tuszującym drobne mankamenty urody, takie jak podkrążone oczy, popękane naczynka krwionośne czy trochę przydługi nos.

Pamiętajmy, że to my musimy się dobrze czuć w okularach

Ekspresja własnego stylu nie jest odpowiednia w przypadku, gdy pracujemy w banku czy urzędzie. Zawody artystyczne pozwalają na więcej, ale praktycznie jest zaopatrzyć się w dwie pary okularów: neutralne w charakterze oprawki do pracy i bardziej fantazyjne, przeznaczone na okazje prywatne.