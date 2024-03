Delfin w paprociach znów będzie fontanną. Rzeźba w Nowej Hucie odzyska swoją funkcję dzięki pieniądzom z ministerstwa

"Renowacja to nie tylko przywrócenie rzeźbie dawnego blasku, ale również odtworzenie jej dawnej funkcji - Delfin ponownie będzie fontanną! Prace będą polegały więc m.in. na przebudowie instalacji technologicznej do układu zamkniętego obiegu wody" - informuje ZZM w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy: fontanna na os. Górali powstała ponad 50 lat temu. Została wybudowana przez społeczność bloków 20-22 i 24 tego osiedla w 1970 roku. Miejsce to chętnie odwiedzano. Inicjatorem powstania fontanny był mieszkaniec bloku nr 24 na osiedlu Górali - Edward Rybicki. Delfina wybudował wraz z sąsiadem Ryszardem Wójcikiem - jednocześnie autorem projektu - w latach 1969-1970, dla uczczenia 20-lecia Nowej Huty. Delfin jest wykonany z betonu ozdobionego tłuczonym szkłem, a osadzony na postumencie z otoczaków.

Ryszard Wójcik w 2018 r. upominał się o przywrócenie fontanny do stanu świetności sprzed lat. "Zmierzch fontanny nastąpił po zabudowaniu przejścia pomiędzy blokami 23 i 24 z os. Górali do os. Krakowiaków. Wówczas też odłączono dopływ wody" - opisywał wtedy w liście wysłanym m.in. do ówczesnego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Przypominał też, że upadła koncepcja wybudowania dla fontanny obiegu zamkniętego wody (była ona doprowadzana z bloku nr 22).