Do zobaczenia w weekend w powiecie myślenickim. Będzie się działo nie tylko za sprawą WOŚP

SOBOTA

NIEDZIELA

Myślenice, Strażacka akcja krwiodawstwa, oddział terenowy RCKiK w Krakowie (SP ZOZ w Myślenicach), od godz. 8.

Dobczyce, 30. Finał WOŚP, park miejski (ul. Turystyczna), od godz. 9 do 11 – Biegamy i spacerujemy dla WOŚP, od godz. 12 do 20 – strefa koncertowa (wystąpią m.in. Big Band Dobczyce, Sheeban Celtic Band, Orkiestra Dęta Dobczyce, Oberschlesien), godz. 20 – Światełko do Nieba. Jednocześnie, od godz. 11 do 16, będą się odbywały wydarzenia na terenie pod zaporą (ul. Braci Kowalskich). Będą to przejażdżki samochodami m.in. rajdowymi i terenowymi. W samo południe odbędzie się też morsowanie.