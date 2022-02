Dobczyce. 10 lat kulturalnego kibicowania! Jedyny taki klub świętuje jubileusz [ZDJĘCIA]

Kulturalny kibic musi wiedzieć, że nie używa wulgarnych słów, nie wyraża się źle o rywalu i przede wszystkim dopinguje swoich piłkarzy. Nie sztuką jest, aby dzieci unikały na przykład miejsc gdzie padają wulgaryzmy. Sztuką jest by każdy uczestnik wyjazdów potrafił zachować się wobec tego co złe, by sam wybrał odpowiednią postawę. Chcemy pokazać młodzieży, że słowo „kibic” może się pozytywnie kojarzyć. To także nauka postawy „Fair Play” w całym życiu, gdziekolwiek będzie się ono będzie toczyć