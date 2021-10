Dobczyce. Dyrektor SP nr 1 została zawieszona. Stanie też przed komisją dyscyplinarną

Dyrekcja szkoły od początku stała na stanowisku, że wydarzenie to miało charakter apolityczny i edukacyjny, zgoła inaczej, bo jako mityng polityczny oceniała je kurator oświaty.

Burmistrz Tomasz Suś powiedział nam, że do podjęcia decyzji o zawieszeniu był zobligowany i wynikało to z dokumentów, jakie otrzymał. Przekazał nam również, że o zawieszenie dyrektor wnioskował do niego również Rzecznik Praw Dziecka.

Tylko burmistrz mógł o zrobić i z tego prawa skorzystał zawieszając panią w czynnościach dyrektora

– mówi w rozmowie z nami kurator Barbara Nowak. - Rzecznik Praw Dziecka wskazał mu, że powinien. Tak samo wskazywałam ja, dużo wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale wtedy burmistrz z tego prawa nie skorzystał.