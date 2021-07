Dobczyce. Fani motoryzacji i konie mechaniczne z mocą pomagania choremu dziecku [ZDJĘCIA]

Koszt operacji to jedno, ale utrzymanie tam na miejscu i rekonwalescencja to też są duże koszty

– mówi Omar Mariusz Jemaaoui z Immortal Group i dodaje:

Naszym celem jest pokazanie, że motoryzacja łączy, a nie dzieli i że każdy może pomóc.

Na terenie pod zaporą na najmłodszych czekały zabawy, konkursy i animacje, a na nieco starszych pokazy luksusowych aut, pokazy drifterów i możliwość przejażdżki z nimi oraz loteria z cennymi nagrodami.

Już za kilkanaście dni Kubuś skończy 3 latka. Niedługo też minie rok od dnia, kiedy choroba pierwszy raz dała o sobie znać. Było to trzy tygodnie p drugich urodzinach. I o tym sygnałem była gorączka, to diagnoza była druzgocąca. U Kuby wykryto niezmiernie rzadkiego chłoniaka. To anaplastyczny chłoniak wielokomórkowy z odczynem białaczkowym. Niemal cały czas od września do maja br. spędził w szpitalu. Leczenie nie przynosiło jednak oczekiwanego rezultatu, choroba nie cofała się, a odwrotnie atakowała coraz mocniej.

Rodzice szukając ratunku natrafili na wiadomość o niemieckiej klinice.