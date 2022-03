Dobczyce i Versmold współpracują od lat. Niemcy właśnie przywieźli tu pomoc dla uchodźców Katarzyna Hołuj

Do gminy Dobczyce, w której schronienie znalazło ok. 500 uchodźców z Ukrainy dotarł pierwszy transport pomocy z partnerskiego miasta Versmold w Niemczech. Mieszkańcy tego miasta w Nadrenii Północnej-Westfalii zorganizowali wcześniej zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy i to właśnie one wypełniły dwie ciężarówki, które przyjechały do Dobczyc.