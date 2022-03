Dobczyce. Koncert piosenek Krzysztofa Krawczyka. Piotra (i nie tylko) muzyczny ukłon w stronę kobiet

W niedzielę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach zaśpiewa Pan przeboje śp. Krzysztofa Krawczyka. Będzie to kolejny z cyklu „Projekt” upamiętniający nieżyjącego artystę. Po Andrzeju Zausze, Mirku Bregule, Grzegorzu Ciechowskim, Zbigniewie Wodeckim, Ryszardzie Riedlu i Korze teraz bohaterem będzie Krzysztof Krawczyk. Wybór był trudny czy oczywisty?

Przyznam, że najpierw myśleliśmy o koncercie poświęconym Romualdowi Lipko, który zmarł w 2020 roku, ale pandemia nie pozwoliła nam w 2021 zrealizować tych planów. Kiedy w ubiegłym roku zmarł Krzysztof Krawczyk postanowiliśmy, że najbliższy projekt jaki zrealizujemy będzie poświęcony jemu.

Czy jego muzyka jest Panu bliska?

Nigdy nie zamykałem się w „ramy”. Owszem, jako muzyk zaczynałem od rocka, ale z muzyką Krzysztofa Krawczyka zetknąłem się już jako dziecko. Już wtedy znałem jego piosenki, śpiewałem je, tańczyłem do nich, bo przecież były i są grane np. na weselach. Później wykonywałem je razem z Big Bandem Dobczyce i wtedy zawsze spotykały się z dobrym odbiorem publiczności. To muzyka do tańca i do posłuchania, a przy tym różnorodna, bo to i „Parostatek”, ale też przeróżne duety, m.in. z Goranem Bregovicem.

Tak jak staram się to robić za każdym razem tak i teraz nie chcę wywracać utworów „do góry nogami”, robić ich po swojemu. To nie ma być Krzysztof Krawczyk a’la Piotrek Skóra. Na ile to możliwe chcę być wierny oryginałowi.