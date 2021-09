Dobczyce, Kraków. Zmarła Grażyna Trzeciak, nauczycielka, która uczyła poszanowania dla pokoju

O niej i jej wielkiej wrażliwości pisaliśmy w grudniu 2020 roku.

Powodem była trwająca zbiórka na jej leczenie.

Na wieść o zrzutce i o tym, że pani Grażyna choruje jej uczniowie pisali m.in. tak:

To jeden z niewielu nauczycieli jakich spotkałam, którzy nie tylko wpisują oceny do dziennika - Pani Grażynka jest dla ucznia przyjacielem, a swoją postawą kształtuje młodzież na dobrych ludzi.

Ale zbiórka nie była jednym pretekstem do naszej rozmowy. Przypadała wtedy kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego i pytaliśmy ją o jej działalność wtedy, bo jako bardzo młoda osoba całym sercem zaangażowała się w pomoc aresztowanym i internowanym. Udzielała się jako wolontariuszka w punkcie założonym przez dominikanina o. Kłoczkowskiego. Przez pewien czas sama koordynowała jego działalność. Stawiała się w nim codziennie o 7 rano, a do domu wracała na godzinę 22, przed godziną milicyjną. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zawiesiła studiów. Zrobiła to po to, aby pomagać innym.