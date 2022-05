Dobczyce. Na turystów czekają nowa sala zamkowa i nowe ścieżki spacerowe [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Na dobczyckim zamku zamkowym można dziś było spotkać rycerzy, księżniczki oraz samego króla Kazimierza Wielkiego, bowiem tradycyjnie 3 maja zainaugurowano tam nowy sezon turystyczny. Stało się to po raz pierwszy po dwuletniej przerwie, ale za to na przybyłych czekały nowości. To przede wszystkim nowo wyremontowana sala zamkowa oraz ścieżki na wzgórzu zamkowym, które powstały z pomocą środków unijnych w ramach projektu "Zagospodarowanie Otoczenia Zbiornika Dobczyckiego". Z tej, która ma łączyć wzgórze z koroną zapory jeszcze nie można przejść na koronę, ale jak zapowiedziano, to już wkrótce ma się zmienić.