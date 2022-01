Dobczyce. Policjant na urlopie zatrzymał pijanego kierowcę

Do interwencji doszło w czwartek wieczorem (ok. godz. 18). Policjant, który pełni służbę w Komisariacie Policji w Nowym Wiśniczu a miniony rok spędził na misji w Kosowie, będąc na urlopie przejeżdżał akurat przez Dobczyce. Na ruchliwej drodze wojewódzkiej drodze jego samochód wyprzedziło renault clio, nieomal doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka innym pojazdem.

Kierowca renault clio jechał dalej zygzakiem, dlatego policjant spróbował zatrzymać go. Kiedy ten wreszcie zjechał na pobocze policjant podszedł do auta.

Po otwarciu drzwi wyczuł od niego woń alkoholu. Uniemożliwił mu zatem dalszą jazdę wyciągając kluczyki ze stacyjki oraz wzywając patrol policji. Po jego przyjeździe mężczyzna w pierwszej kolejności został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie –okazało się, że ma prawie promil