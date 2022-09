Dobczyce. Takiego meczu jeszcze tu nie było. Biała Gwiazda zagra towarzysko z Rabą

Takiego meczu jeszcze w Dobczycach nie było

Działacze Raby nie kryją radości, że Wisła przyjęła ich zaproszenie, bo jak piszą, choć Biała Gwiazda ostatnio nie notuje najlepszej serii, ma w Dobczycach wielu kibiców. Nie sposób nie wspomnieć tu o Klubie Kulturalnego Kibica, który działa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach i regularnie organizuje wyjazdy na mecze przy ul. Reymonta w Krakowie.

Tak więc drużyna, która ongiś czasu rywalizowała w europejskich pucharach m.in z wielką Barceloną czy też Realem Madryt, przyjedzie do Dobczyc, by zmierzyć się towarzysko z Rabą! Dla naszego Klubu - świętującego w tym roku 100-lecie istnienia - będzie to wydarzenie najwyższej rangi - piszą władze klubu.

Połowa biletów-cegiełek na to spotkanie już się rozeszła. Reszta jest jeszcze dostępna w sprzedaży (od poniedziałku do piątku, w budynku KS Raba w godz. 18.30-19.30) w cenie 25 zł i 10 zł (ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży i kobietom). - Dochód z ich sprzedaży planujemy przeznaczyć na cele statutowe klubu. Nie ukrywam, że najpilniejszym zakupem, jaki jest przed nami to zakup kosiarki - mówi Tomasz Krasek, prezes Raby Dobczyce.