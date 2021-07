Dobczycka fundacja niesie chorym nadzieję i pomoc. Także dzięki pomocy, jaką sama dostaje z Francji

Pojazd służył wcześniej francuskiemu Czerwonemu Krzyżowi, ale pomimo, iż ma już 30 lat, to nie przejechał więcej niż 30 tys. km, a jego stan jest bardzo dobry, co potwierdził przegląd techniczny.

Nieraz zdarza, że trzeba kogoś przetransportować, teraz będziemy mieli czym

– mówił Paweł Bubula, który razem z Rafałem Szymoniakiem, prezesem Specjalmedu założył fundację Okno Nadziei.

Fundacja Okno Nadziei wspiera dwa hospicja domowe, które mają w tej chwili pod opieką ok. 600 Małopolan. Jedno z nich działa w Dobczycach, a drugie w Nowym Sączu. Obydwa są prowadzone przez dobczycką spółkę Specjalmed.

Razem z karetką przyjechało też sporo innego sprzętu, ale jeszcze większy transport, bo liczący ok. 20 ton, spodziewany jest w sierpniu br. Będą to m.in. łóżka rehabilitacyjne. Tak jak poprzedni zaopatrzy on prowadzoną przez fundację wypożyczalnię, z której każdy kto tego potrzebuje może bezpłatnie wypożyczyć potrzebny mu sprzęt.