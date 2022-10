Dramatyczny wypadek podczas prac polowych pod Gdowem. Zginął mężczyzna pracujący kombajnem

Podczas koszenia pszenicy, mężczyzna pracujący kombajnem został wciągnięty do zbiornika maszyny. Do śmiertelnego wypadku doszło 29 października ok. godz. 17 w Winiarach koło Gdowa (powiat wielicki). Obecnie na miejscu tragedii pracują m.in. policjanci, którzy będą wyjaśniać jej przyczyny

fot. PSP Wieliczka