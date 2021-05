Działa już Punkt Szczepień Powszechnych w Krzeszowicach. To pierwsze z trzech takich miejsc w powiecie krakowskim

Gmina Niepołomice. Serca na nakrętki mają już także Suchoraba i Podgrabie [ZDJĘCIA]

Ogromne konstrukcje w kształcie serca, do których można wrzucać plastikowe nakrętki pojawiły się w ostatnich dniach w dwóch kolejnych punktach gminy Niepołomice: przy siedzibie jednostki OSP w Podgrabiu oraz przy Szkole Podstawowej w Suchorabie. Tym samym w niepołomickim rejonie jest już dziewięć takich pojemników. Zapełniają się one bardzo szybko, a fundusze ze sprzedaży nakrętek trafiają do osób potrzebujących z gminy Niepołomice.