Dziedzictwo odc. 229. Bora oświadcza się Neslihan, a Ikbal wraca do domu! Streszczenie odcinka [05.03.24]

"Dziedzictwo" odcinek 229. Streszczenie

Inspektor ma wiele zastrzeżeń do postawy Alego i zawiesza go w obowiązkach. Tymczasem Ali nie może dojść do siebie po stracie ukochanej i zdaje się zupełnie nie przejmować sytuacją w pracy. Ziya bardzo niepokoi się o İkbal, Seher próbuje podtrzymać go na duchu. Yaman w ostatniej chwili ratuje İkbal z rąk porywaczy i przywozi ją do rezydencji. Domownicy nie posiadają się z radości. İkbal czuje się upokorzona, nie może znieść serdeczności Seher. Frat przypadkiem zauważa na mieście samochód Bory w nienaruszonym stanie. Jest przekonany, że Bora nie miał żadnego wypadku i okłamał Neslihan. Bora realizuje kolejny etap swojego planu i oświadcza się Neslihan.

Kiedy i gdzie oglądać 229. odcinek "Dziedzictwa"?

229. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 5 marca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 228. odcinka

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.