Dziedzictwo odc. 245. Seher zostaje sparaliżowana. To koniec marzeń o wyjeździe. Streszczenie odcinka [27.03.24]

"Dziedzictwo" odcinek 245. Streszczenie

Dzięki rozmowie z Cengerem, Neslihan zaczyna rozumieć, że też jest winna i musi spotkać się z Fratem, który po rozmowie z Ibrahimem również chce zakończyć konflikt z przyjaciółką. Neslihan odwiedza Frata. Po szczerej rozmowie wybaczają sobie i postanawiają pielęgnować swoją przyjaźń. Ku zaskoczeniu Melahat, Zuhal zdobywa poparcie współosadzonych. Teraz ona zostaje liderką celi. Lęk przed lotem sprawia, że Seher ma koszmary. Yaman próbuje uspokoić ukochaną. Ibrahim nie radzi sobie z obowiązkami domowymi i staje się tematem drwin Sultan i domowników. Postanawia udowodnić im, że potrafi prowadzić dom. Przed wyjazdem na lotnisko Belgin robi Seher ostatni zastrzyk. Dziewczyna traci władzę w nogach. Jest przerażona. Tymczasem Ikbal płaci Belgin, by ta doprowadziła do całkowitego paraliżu Seher.

Neslihan, choć wciąż obrażona na Frata, przyjeżdża pomóc Sultan w domowych porządkach. Pod nieobecność Sultan, Neslihan i Frat przypadkiem zatrzaskują się w pokoju, co staje się pretekstem do kolejnej sprzeczki. İkbal proponuje Belgin pieniądze w zamian za podanie Seher leku, który sprawi, że przestanie chodzić. Kiedy kobieta odmawia, İkbal oświadcza, że wie, iż w przeszłości Belgin zrobiła już coś takiego i grozi, że wyjawi jej tajemnicę. Początkowo Belgin zamierza wyznać wszystko Yamanowi, nie ma jednak odwagi. W ramach kary Sułtan przygotowuje dla İbrahima długą listę prac domowych. Seher dowiaduje się, że niespodzianką Yamana jest wspólny wyjazd za granicę.

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.